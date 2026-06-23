Bom Prato de Taboão da Serra e Embu das Artes passa a servir caldos quentes no jantar durante o inverno

Direto da redação

As unidades do Bom Prato de Taboão da Serra e Embu das Artes começaram a oferecer, a partir desta segunda-feira (22), caldos quentes como complemento do jantar. A medida faz parte do programa Bom Prato Inverno, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo para reforçar o atendimento à população durante os meses mais frios do ano.

A ação será realizada até 22 de setembro em todas as 64 unidades da rede que contam com serviço de jantar. Além da refeição tradicional servida diariamente por R$ 1, os frequentadores receberão uma porção adicional de caldo quente, oferecendo mais conforto térmico e reforço nutricional durante o inverno.

Embora o cardápio varie de acordo com a unidade e o dia, entre os sabores já oferecidos pelo programa em edições anteriores estão caldo verde, caldo de feijão com calabresa, caldo de legumes, caldo de abóbora com frango, canja de frango, creme de grão-de-bico e caldo de beterraba.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, o objetivo é garantir mais acolhimento à população em situação de vulnerabilidade social durante os períodos de baixas temperaturas, além de contribuir para a hidratação e alimentação equilibrada dos usuários.

No ano passado, a iniciativa serviu mais de 1,1 milhão de caldos em todo o estado, resultado que levou à ampliação da ação para as unidades participantes da Operação Inverno deste ano.

Atualmente, o Bom Prato oferece refeições completas subsidiadas pelo Governo do Estado. O almoço e o jantar custam R$ 1, enquanto o café da manhã é servido por R$ 0,50.

A iniciativa chega justamente em uma semana marcada pela queda das temperaturas na região, quando os termômetros devem registrar mínimas próximas dos 9°C em Taboão da Serra.