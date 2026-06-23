Ação do deputado Eduardo Nóbrega garante serviço Ligado para crianças com deficiência

Direto da redação

Representantes do Ligado e o deputado Eduardo Nóbrega estiveram mais uma vez na Secretaria da Educação para acompanhar, apresentar e celebrar os avanços do serviço, além de agradecer o apoio do parlamentar na defesa do transporte especializado.

O deputado estadual Eduardo Nóbrega participou, nesta segunda-feira, de uma reunião na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo com representantes do Ligado, serviço responsável pelo transporte de estudantes com deficiência para escolas e instituições de ensino.

O encontro teve como objetivo acompanhar os avanços do serviço e discutir ações para fortalecer o atendimento às famílias que dependem diariamente do transporte especializado.

Durante a reunião, os representantes do Ligado destacaram a importância do diálogo e do trabalho conjunto realizado entre os prestadores de serviço, a Secretaria da Educação e o mandato do deputado Eduardo Nóbrega para garantir a continuidade e o fortalecimento do programa.

Amanda Guarento, representante do Ligado, ressaltou o apoio recebido do parlamentar ao longo dos últimos anos.

“O deputado Eduardo Nóbrega acompanha essa pauta há bastante tempo. Sempre encontramos portas abertas para apresentar nossas demandas e buscar soluções. Por isso, muitos o conhecem como o padrinho do Ligado”, destacou.

Para Eduardo Nóbrega, garantir o acesso à educação também significa assegurar que os estudantes tenham condições adequadas para chegar às salas de aula.

“Quando falamos do Ligado, estamos falando de inclusão, dignidade e respeito às famílias. Fico feliz em poder contribuir com essa pauta e acompanhar de perto os avanços desse serviço tão importante para as crianças com deficiência do nosso estado”, afirmou o parlamentar.

O Ligado é um importante serviço de transporte especializado que promove inclusão e acessibilidade, garantindo que estudantes com deficiência possam chegar às suas escolas e instituições de ensino com segurança e qualidade.