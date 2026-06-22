Projeto de Lei aprovado autoriza sepultamento de pets em cemitérios de Taboão da Serra em jazigos dos tutores

Da CMTS

Durante a 18ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Taboão da Serra nesta terça-feira, dia 16, foi aprovado o Projeto de Lei nº 010/2025, de autoria do vereador Anderson Nóbrega, que autoriza o sepultamento de animais de estimação junto aos seus tutores em jazigos familiares nos cemitérios do município, respeitando as normas sanitárias e regulamentações vigentes.

A proposta reconhece o vínculo afetivo cada vez mais presente entre as famílias e seus animais de estimação, oferecendo alternativa para que tutores e pets possam permanecer juntos mesmo após a morte.

O projeto foi inspirado em uma legislação estadual de autoria do deputado Eduardo Nóbrega, que trata do mesmo tema e tem servido de referência para municípios que buscam modernizar suas políticas voltadas ao bem-estar animal.

Para Anderson Nóbrega, a aprovação representa um avanço importante no reconhecimento da relação entre seres humanos e seus animais de estimação.

“Os pets fazem parte da família. Eles compartilham momentos, histórias e criam laços de amor e companheirismo que marcam nossas vidas. Este projeto busca respeitar esse sentimento e garantir às famílias o direito de escolher permanecer ao lado de seus companheiros de quatro patas também em seu descanso final. Fico feliz em trazer para Taboão da Serra uma iniciativa inspirada na importante lei do deputado Eduardo Nóbrega”, destacou o vereador.

Defensor da causa animal, Anderson Nóbrega tem atuado em diversas iniciativas voltadas à proteção e ao bem-estar dos animais, apoiando ações de vacinação, adoção responsável, castração e conscientização da população. A medida reforça o compromisso do mandato com pautas que unem respeito, sensibilidade e qualidade de vida para as famílias de Taboão da Serra.

Com a aprovação em plenário, o projeto de lei segue para sanção ou veto do prefeito.