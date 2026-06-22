Vereadores aprovam a criação do Dia Municipal do Karatê em Taboão da Serra

Da CMTS

Os vereadores de Taboão da Serra aprovaram por unanimidade, na sessão desta terça-feira, dia 16, o Projeto de Lei nº 123/2025, de autoria do vereador Wanderley Bressan, que institui o Dia Municipal do Karatê. A proposta estabelece que a data seja celebrada anualmente em 25 de outubro, em referência ao Dia Mundial do Karatê.

O projeto tem como objetivo reconhecer a importância da modalidade esportiva na formação humana, no desenvolvimento da disciplina, da saúde e da cidadania, além de incentivar a prática da arte marcial entre crianças, adolescentes e jovens do município.

Bressan destacou que o karatê vai muito além de uma modalidade esportiva. “O karatê é uma ferramenta de transformação social. Ele ensina disciplina, respeito, autocontrole e perseverança. São valores que ajudam na formação de crianças, jovens e adultos, dentro e fora dos tatames”, afirmou.

De acordo com a proposta aprovada, a data passará a integrar o calendário de eventos da cidade e deverá contar com atividades organizadas pela Secretaria Municipal de Esportes, reunindo academias, escolas, centros esportivos e praticantes da modalidade. Também está prevista a realização de apresentações, homenagens e ações de divulgação para estimular a prática esportiva.

Segundo o parlamentar, a criação da data representa um reconhecimento ao trabalho desenvolvido por professores, academias e atletas da cidade. “Taboão da Serra possui uma tradição muito forte no karatê. Temos milhares de praticantes e profissionais dedicados que utilizam o esporte como instrumento de inclusão, educação e desenvolvimento humano. Essa homenagem é também um reconhecimento a todos eles”, ressaltou.

O vereador também lembrou que o município possui uma ampla rede de incentivo ao esporte, com aulas oferecidas em diversos equipamentos públicos.“Hoje o karatê está presente em várias regiões da cidade e atende milhares de alunos por meio dos projetos esportivos da Prefeitura. É uma modalidade que promove inclusão e oferece oportunidades para pessoas de todas as idades”, destacou.

Segundo informações apresentadas no projeto, Taboão da Serra possui entre quatro e cinco mil praticantes da modalidade. Somente nos núcleos esportivos municipais, cerca de dois mil alunos participam das atividades, incluindo pessoas com deficiência física, intelectual, visual e pessoas com transtorno do espectro autista.

Após a aprovação pela Câmara Municipal, o projeto segue para análise do prefeito Engenheiro Daniel, que poderá sancionar ou vetar a proposta. Caso seja sancionada, a celebração passa a fazer parte oficialmente do calendário de eventos do município.