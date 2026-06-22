Câmara aprova projeto de lei criando o programa “Vacina Pet Taboão Bairro a Bairro”

Da CMTS

Os vereadores de Taboão da Serra aprovaram na sessão desta terça-feira, dia 16, o Projeto de Lei nº 032/2026, de autoria da vereadora Joice Silva, que autoriza a criação do Programa Permanente de Vacinação de Cães e Gatos, denominado “Vacina Pet Taboão Bairro a Bairro”.

O objetivo do projeto é ampliar o acesso da população aos serviços de vacinação animal por meio de campanhas gratuitas realizadas de forma descentralizada, contemplando todos os bairros de Taboão da Serra. A iniciativa busca aumentar a cobertura vacinal de cães e gatos, prevenir zoonoses, facilitar o acesso dos tutores aos serviços e promover a conscientização sobre a guarda responsável dos animais.

Pela proposta, as ações poderão ser realizadas por meio de postos fixos, unidades móveis itinerantes e parcerias com clínicas veterinárias, organizações não governamentais e instituições privadas. O texto também prevê prioridade para regiões com maior vulnerabilidade social e a ampla divulgação dos cronogramas de vacinação.

A vereadora destaca que a vacinação é uma medida fundamental para o controle de zoonoses, especialmente da raiva, e que muitos tutores enfrentam dificuldades de deslocamento para participar das campanhas já existentes.

“A proposta Vacina Pet Bairro a Bairro busca aproximar o serviço público da população, levando equipes e unidades móveis diretamente às comunidades, especialmente nas regiões mais vulneráveis”, argumenta.

O projeto de lei aprovado vai para sanção ou veto do prefeito.