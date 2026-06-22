Câmara Municipal de Taboão da Serra aprova criação do Dia Municipal do Samba e da Nostalgia

Da CMTS

Os vereadores de Taboão da Serra aprovaram por unanimidade, na sessão desta terça-feira, dia 16, o Projeto de Lei nº 048/2025, de autoria do vereador Donizete, criando o Dia Municipal do Samba e da Nostalgia. A data será comemorada anualmente em 23 de abril e passará a integrar o Calendário Oficial de Eventos do município.

A proposta tem como objetivo valorizar o samba como patrimônio cultural brasileiro, preservar a memória musical das décadas passadas e incentivar manifestações culturais populares ligadas ao gênero musical e à música nostálgica.

A iniciativa também busca fortalecer a integração social por meio da cultura, além de apoiar artistas locais e fomentar eventos culturais em diferentes regiões da cidade. A lei prevê ainda que o Poder Executivo possa promover apresentações musicais, rodas de samba, atividades culturais e estabelecer parcerias com entidades, associações e a iniciativa privada para a realização das comemorações.

Autor do projeto, o vereador Donizete destacou a importância do samba para a cultura brasileira e para a identidade da população. “O samba é muito mais do que um gênero musical. Ele representa a história, a cultura e a identidade do nosso povo. Com a criação dessa data, queremos valorizar os artistas, preservar a memória cultural e fortalecer uma tradição que atravessa gerações”, afirmou.

Segundo o parlamentar, a proposta também busca reconhecer o crescimento dos eventos ligados ao samba e à música nostálgica realizados em Taboão da Serra. “Temos muitos grupos, músicos e amantes do samba na nossa cidade. Esse projeto é uma forma de reconhecer esse movimento cultural, incentivar novas iniciativas e criar oportunidades para que os artistas locais tenham ainda mais visibilidade”, ressaltou.

O projeto vai para análise do prefeito Engenheiro Daniel, que poderá sancionar ou vetar a proposta. Caso sancionada, a data passará a fazer parte oficialmente do calendário de eventos de Taboão da Serra.