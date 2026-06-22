Câmara aprova projeto que reconhece Praça do Samba como patrimônio histórico e cultural de Taboão da Serra

Da CMTS

Os vereadores de Taboão da Serra aprovaram na sessão desta terça-feira, dia 16, o Projeto de Lei nº 072/2026, de autoria do vereador Celso Gallo, que declara a Praça do Samba, localizada no Jardim Maria Rosa, como Patrimônio Histórico e Cultural do município.

O projeto visa preservar um dos espaços mais tradicionais da cultura popular de Taboão da Serra, reconhecido por décadas como ponto de encontro de sambistas, artistas e moradores da cidade. Com a aprovação, a Praça do Samba passa a ter proteção legal contra descaracterizações ou intervenções que comprometam sua identidade cultural e sua finalidade original.

Em sua justificativa, o vereador afirma que a Praça do Samba representa um marco fundamental para a memória e a identidade cultural de Taboão da Serra. Além do reconhecimento histórico, a proposta destaca a importância social da praça como local de integração comunitária, lazer e democratização do acesso à cultura.

“O reconhecimento da Praça do Samba como patrimônio histórico e cultural é uma forma de valorizar a história, a cultura popular e as pessoas que ajudaram a construir a identidade cultural de Taboão da Serra ao longo dos anos”, destacou o vereador Celso Gallo.

O texto aprovado, que vai para sanção ou veto do prefeito, prevê que o Poder Executivo adote as medidas necessárias para o registro da Praça do Samba no Livro do Tombo do Município e incentive a realização de atividades culturais periódicas no local, fortalecendo a preservação de sua história e de sua vocação cultural.