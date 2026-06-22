Enel abre inscrições para troca gratuita de geladeiras e lâmpadas nesta terça-feira (23) e quarta (24) em Embu das Artes

Nesta terça-feira (23) e quarta-feira (24), moradores de Embu das Artes poderão se inscrever no programa de troca gratuita de geladeiras e lâmpadas promovido pela Enel em parceria com a Prefeitura. A ação busca incentivar o consumo consciente de energia elétrica e beneficiar famílias com equipamentos mais modernos e eficientes.

As inscrições serão realizadas das 10h às 16h, no Parque Rizzo, localizado na Rua Alberto Giosa, 390, no Jardim Quinhaú. Para participar, os interessados devem atender aos critérios estabelecidos pelo programa e apresentar a documentação exigida.

A iniciativa prevê a substituição de geladeiras antigas por modelos mais econômicos, além da troca de lâmpadas convencionais por versões mais eficientes, contribuindo para a redução do consumo de energia e dos gastos na conta de luz.

Podem participar clientes da Enel que estejam com a conta de energia em dia e tenham consumo médio de até 250 kWh nos últimos 12 meses. Também é necessário apresentar a última fatura de energia, RG e CPF do titular da conta.

Outro requisito é não ter sido contemplado em programas semelhantes da concessionária nos últimos dez anos.

Segundo a Enel, a ação faz parte das iniciativas de eficiência energética desenvolvidas pela empresa e tem como objetivo proporcionar economia para as famílias, além de estimular o uso responsável da energia elétrica.

Quem pode participar?

Ser cliente da Enel;

Estar com a conta de energia em dia;

Ter consumo médio de até 250 kWh nos últimos 12 meses;

Apresentar a última conta de energia;

Levar RG e CPF do titular da conta;

Não ter participado do programa nos últimos 10 anos.

Serviço

Troca gratuita de geladeiras e lâmpadas

📍 Parque Rizzo – Rua Alberto Giosa, 390, Jardim Quinhaú, Embu das Artes

Dias 23 e 24 de junho

Das 10h às 16h

A participação é gratuita e está sujeita ao atendimento dos critérios definidos pelo programa.