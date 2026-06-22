Taboão da Serra terá mínima de 9°C e semana marcada por chuva forte e queda brusca de temperatura

Direto da redação

A semana começa com tempo firme e temperaturas amenas em Taboão da Serra, mas a condição deve mudar rapidamente nos próximos dias. A chegada de uma frente fria à região promete trazer chuva, queda acentuada nos termômetros e dias consecutivos de céu encoberto.

Nesta segunda-feira (22), a cidade registra mínima de 9°C e máxima prevista de 24°C. O dia começou com nevoeiro e sensação de frio nas primeiras horas da manhã, mas o sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia. Não há previsão de chuva.

A partir de terça-feira (23), o cenário muda. Áreas de instabilidade avançam sobre a Grande São Paulo e provocam aumento da nebulosidade, além de pancadas de chuva durante a tarde. À noite, há previsão de trovoadas e possibilidade de temporal. A temperatura deve variar entre 14°C e 19°C, com volume de chuva estimado em 17,5 milímetros.

A quarta-feira (24) será o dia mais frio e chuvoso da semana. Segundo a previsão meteorológica, a chuva deve persistir durante todo o dia, com acumulado previsto de 24 milímetros. Os termômetros praticamente não terão variação, oscilando entre 12°C e 13°C. A combinação de chuva constante, ventos e elevada umidade deve aumentar a sensação de frio.

Na quinta-feira (25), o tempo segue instável, com chuva ao longo do dia e temperaturas entre 12°C e 15°C. A expectativa é de melhora gradual apenas durante a noite, quando a chuva perde intensidade e o céu começa a apresentar menos nuvens.

Já na sexta-feira (26), o sol volta a aparecer entre muitas nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas sobem ligeiramente, com mínima de 13°C e máxima de 19°C, encerrando a semana com condições mais favoráveis.

A previsão chama atenção para a expressiva queda de temperatura em poucos dias. A máxima, que chega aos 24°C nesta segunda-feira, despenca para apenas 13°C na quarta-feira, uma diferença de 11 graus. O frio combinado com a alta umidade pode favorecer o aumento de casos de gripes, resfriados e outras doenças respiratórias.