Mulher sequestrada em salão na Zona Sul de SP foi levada em direção a Taboão da Serra e liberada na Régis Bittencourt

Direto da redação

Uma mulher de 49 anos foi vítima de um sequestro relâmpago na tarde de sábado (20), após ser abordada por dois criminosos armados na porta de um salão de beleza na Vila Sônia, Zona Sul de São Paulo. Durante a ação, os suspeitos levaram a vítima em seu próprio veículo e seguiram em direção a Taboão da Serra.

De acordo com informações do G1, a mulher havia acabado de estacionar seu Jeep Renegade para fazer as unhas quando foi surpreendida pela dupla. Os criminosos roubaram o celular, aliança, correntes, anéis e um par de brincos avaliados em cerca de R$ 20 mil.

Após a abordagem, os assaltantes entraram no estabelecimento junto com a vítima e permaneceram no local por aproximadamente três minutos. Durante o roubo, também levaram os celulares de outras cinco pessoas que estavam no salão.

Uma funcionária relatou à polícia que clientes e funcionários foram mantidos no estoque do estabelecimento enquanto os criminosos agiam. Na fuga, a dupla obrigou a mulher a entrar no próprio carro e a levou como refém.

Segundo depoimento da vítima, ela foi colocada no banco traseiro do veículo ao lado de um dos suspeitos, enquanto o outro dirigia. Durante o trajeto, os criminosos exigiram senhas bancárias e conseguiram transferir R$ 2,9 mil de uma de suas contas.

Com a ajuda do marido, a polícia rastreou o celular da vítima e identificou que o veículo seguia em direção a Taboão da Serra. A mulher foi posteriormente libertada em um trecho da Rodovia Régis Bittencourt.

Até o momento, os suspeitos não foram identificados nem presos. O caso foi registrado como roubo e extorsão no 89º Distrito Policial, no Portal do Morumbi, que segue investigando o crime.

Imagens de câmeras de segurança registraram parte da ação dos criminosos.