Programa Jovem Aprendiz: inscrições começam na segunda-feira (22) em Itapecerica da Serra

Direto da redação

A Prefeitura de Itapecerica da Serra abrirá na próxima segunda-feira, 22 de junho, as inscrições para o Programa Municipal Jovem Aprendiz. A iniciativa tem como objetivo promover a inclusão de adolescentes e jovens no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional e da experiência prática em órgãos públicos municipais.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 6 de julho. Nesta edição, serão oferecidas cinco vagas para a função de Auxiliar Administrativo, com atuação em repartições da Prefeitura.

Os participantes terão jornada de 20 horas semanais, conciliando atividades práticas e formação teórica. Além disso, receberão bolsa-auxílio mensal equivalente a meio salário mínimo.

Podem participar jovens com idade entre 14 e 24 anos que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Fundamental, Médio ou Superior na rede pública de ensino. Estudantes da rede privada também poderão se candidatar, desde que sejam bolsistas integrais.

Entre os requisitos estão residir em Itapecerica da Serra há mais de um ano, possuir renda familiar per capita de até dois terços do salário mínimo e não ter mantido vínculo empregatício formal anteriormente.

Inscrições serão feitas nos CRAS

Os interessados deverão realizar a inscrição presencialmente, das 8h às 16h30, em uma das unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município:

CRAS Parque Paraíso – Avenida dos Itapecericanos, 392, Parque Paraíso;

CRAS Valo Velho – Estrada dos Coqueiros, 09, Jardim Idemori;

CRAS Jardim Jacira – Rua Nossa Senhora da Conceição, 283, Jardim Crispim;

CRAS Potuverá – Rua Manoel Antonio da Silva, 187-B, Potuverá.

Documentos necessários

Para efetuar a inscrição, os candidatos deverão apresentar RG, CPF, número do NIS, comprovante de residência, comprovante de matrícula escolar e uma cópia de cada documento.

A seleção seguirá os critérios estabelecidos no Edital nº 113/2026. Caso o número de inscritos seja superior ao de vagas disponíveis, será realizada classificação conforme as regras do programa.

Segundo a Prefeitura de Itapecerica da Serra, o Programa Municipal Jovem Aprendiz busca ampliar as oportunidades de qualificação e inserção profissional dos jovens do município, contribuindo para a formação e o desenvolvimento de novos talentos para o mercado de trabalho.