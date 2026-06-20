Dr. Ronaldo Onishi reúne professores e advogados em palestra sobre educação financeira no Tula Pilar 

Da assessoria

O vereador e advogado Dr. Ronaldo Onishi ministrou na terça-feira (16) uma palestra sobre educação financeira no Tula Pilar, reunindo um auditório lotado com professores, advogados, profissionais da saúde, servidores públicos e moradores interessados em aprender mais sobre organização financeira e planejamento para o futuro.

Além de atuar como vereador e advogado, Dr. Ronaldo Onishi é pós-graduando em Educação Financeira e compartilhou com os participantes conhecimentos voltados ao controle de gastos, investimentos, planejamento familiar e construção de patrimônio. Durante o encontro, ele destacou a importância da educação financeira como ferramenta para melhorar a qualidade de vida das pessoas.

“O conhecimento transforma vidas. Fico muito feliz em poder compartilhar informações que podem ajudar as pessoas a tomarem decisões mais conscientes sobre o dinheiro. A educação financeira é um caminho para conquistar tranquilidade, segurança e liberdade financeira para realizar sonhos e objetivos”, afirmou Dr. Ronaldo Onishi.

A palestra contou com a presença do secretário municipal de Educação, Luciano Correia, que prestigiou o evento e destacou a relevância do tema para a sociedade.

“A educação financeira é um assunto cada vez mais necessário. Ver este auditório cheio demonstra o interesse das pessoas em buscar conhecimento e se preparar melhor para os desafios do dia a dia. Parabenizo o Dr. Ronaldo pela iniciativa e por compartilhar sua experiência, bom seria se esse assunto estivesse na grade currícular”, declarou o secretário.

A diretora de Formação do Tula Pilar, Lisley Rezende, também participou do encontro e ressaltou a importância de promover encontros que contribuam para o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes.

“Receber uma palestra com um tema tão atual e relevante é motivo de satisfação para todos nós. O grande público presente demonstra a busca constante por aprendizado e reforça o papel do Tula Pilar como espaço de formação, conhecimento e troca de experiências”, afirmou.

O evento foi marcado pela interação do público, que participou com perguntas e relatos sobre desafios financeiros.