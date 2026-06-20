30º Campeonato Municipal de Futebol da 2ª Divisão de Taboão da Serra começa neste sábado (20)

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, dará início neste sábado (20), às 14h, à 30ª edição do Campeonato Municipal de Futebol da 2ª Divisão. Considerada uma das competições mais tradicionais do município, o torneio contará com a participação de 24 equipes e terá jogos realizados nos campos do Guaciara, Vila Iasi, Leme e Arena Marabá Novo.

Além da disputa pelo troféu, os times buscam uma vaga na 1ª Divisão do futebol municipal. As equipes Ninguém Sabe, Bons D Copo, Laguna e Mirna entram na competição como cabeças de chave, por terem obtido as melhores campanhas entre os clubes que permaneceram na categoria na temporada anterior.

Na edição de 2025, o Jardim Salete 25 da Sul conquistou o título ao vencer o Família RDP São Judas por 1 a 0 em uma final marcada pelo equilíbrio e pela intensidade dentro de campo.

Equipes participantes

Participam da 2ª Divisão de 2026 as equipes:

Invasão, 100 Malícia, Inter Prime, FML Rua da Feira, Família Pobre Loko, Falange Suiná, Explosão, E.C. Águia, Desportivo Nova Geração, Descontrole, Bons D Copo, Bangu, Águia da Sul, Trindade, Suiná, Serra Loka, Santa Cruz Panorama, Laguna, Jardim Roberto, Paulista Bronx, Ninguém Sabe, Mirna, Lyon, Paivense e Galáticos.

Serviço

30º Campeonato Municipal de Futebol da 2ª Divisão de Taboão da Serra

Data: 20 de junho de 2026 (sábado)

Horário: A partir das 14h

Locais dos jogos: