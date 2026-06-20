‘Van Bora’ da Sabesp leva atendimento e serviços ao Parque Laguna neste sábado (20)

Da assessoria de imprensa | São Paulo, 18 de junho de 2026 – A “Van Bora” da Sabesp chega a Taboão da Serra, na Comunidade Laguna, com sua equipe de técnicos comunitários, levando atendimento móvel e ampliando o acesso da população aos serviços da Companhia de forma prática e rápida. A ação acontece neste sábado (20/6), das 10h às 15h, na Rua Guaíra, 68, Parque Laguna.

Durante o período, os moradores poderão tirar dúvidas e resolver pendências diretamente com a equipe da Sabesp. Entre os serviços disponíveis estão atualização cadastral, emissão de segunda via de conta, adesão ao débito automático e orientações sobre as tarifas Social e Vulnerável, que oferecem descontos nas contas de água e esgoto para famílias elegíveis. Também será possível negociar débitos com condições facilitadas.

Para ser atendido, é necessário apresentar um documento pessoal e uma conta de água do imóvel. Clientes que utilizam o aplicativo da Sabesp podem apresentar a fatura digital.

A iniciativa reforça o compromisso da Companhia em estar mais próxima da população, tornando os serviços e o atendimento mais acessíveis.

TARIFA SOCIAL

As tarifas Social e Vulnerável são concedidas automaticamente às famílias inscritas no CadÚnico. Para ter acesso ao benefício, não é necessário procurar a Sabesp: basta manter o cadastro atualizado pelo site www.gov.br.

Para ser incluída na Tarifa Social I, a família deve atender a pelo menos um dos seguintes critérios: renda per capita entre R$ 218 e meio salário mínimo; presença de pessoa com deficiência ou idosa beneficiária do Benefício de Prestação Continuada (BPC); ou titular da conta desempregado (para contas com mais de 90 dias, renda de até três salários mínimos e consumo de até 15 m³/mês). O benefício também se estende a Habitações Coletivas Sociais, como cortiços e Unidades Sociais Verticalizadas.

Já a Tarifa Social II é voltada a famílias que vivem em áreas de regularização fundiária, comunidades vulneráveis e povos tradicionais reconhecidos pelos municípios. Nesse caso, a Sabesp identifica os beneficiários conforme o cronograma das obras de ligação. Se o titular já estiver com o cadastro atualizado e dentro das regras do programa, o desconto é concedido automaticamente.

SERVIÇO — Van Bora Sabesp em Taboão da Serra

Data: 20 de Junho (sábado)

Horário: das 10h às 15h

Local: Rua Guaíra, 68, Parque Laguna