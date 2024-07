Arraiá da OAB Taboão da Serra acontece neste sábado (27) no Jardim Maria Rosa

Direto da Redação

A tradicional festa julina da OAB de Taboão da Serra acontece neste sábado (27) das 11h às 18h no Cepim, no Jardim Maria Rosa. O evento promete diversão para todas as idades com brincadeiras, barracas de comidas típicas, bebidas tradicionais e música ao vivo com Dovair e Juan Batista. A entrada é gratuita.

Essa é a terceira edição do Arraiá da OAB Taboão da Serra, que acontece sempre no final de julho, fechando o período festivo das festas juninas e julinas.

SERVIÇO :

Arraiá da OAB Taboão da Serra

Quando: 27 de julho (sábado) / Hora: das 11h às 18h

Local: Cepim (Avenida Dr. José Maciel, 708 – Jardim Maria Rosa)