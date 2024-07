Itapecerica da Serra: Jones Donizette é confirmado candidato a prefeito; Carol Paraíba é a vice

Direto da Redação

Em Itapecerica da Serra, o Republicanos confirmou Jones Donizette como candidato a prefeito e Carol Paraíba como candidata a vice-prefeita. Ela foi escolhida horas antes, substituindo o pai, Tonho Paraíba, então pré-candidato a vice. A convenção aconteceu no início da noite de sábado (20) na casa de shows Na Montanha e confirmou a candidatura de 80 candidatos a vereador, dos seguintes partidos: Republicanos, Solidariedade, PP, PMN, PMB e DC.

“Nós estamos aqui com um projeto livre para construir uma nova Itapecerica, a cidade que o nosso povo merece: com saúde, segurança, educação, moradia popular, sem ter rabo preso com ninguém. Essa eleição não será definida no centro da cidade, essa eleição será definida na base da periferia. Nós estamos aqui não por dinheiro e sim porque queremos construir uma história. Sou motivado por sonhos e desafios: eu quero ser o melhor prefeito que Itapecerica da Serra já teve”, discursou Jones Donizette.

NOVA COORDENADORA

Outra novidade na campanha de Jones Donizette é o apoio de Daniela Amorim, que já foi candidata a vice-prefeita e a vereadora, além de ter trabalhado em escolas na periferia da cidade. Ela é mãe do MC Daniel, uma das estrelas do funk no Brasil. “Estou aqui por uma causa. Meu coração é de Itapecerica da Serra e estou aqui para fazer diferença”, diz.