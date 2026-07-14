Inscrições para o Fies do 2º semestre começam nesta terça-feira (14); veja quem pode participar

Direto da redação

Os estudantes interessados em financiar a graduação em instituições particulares já podem se inscrever no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As inscrições para o processo seletivo do segundo semestre de 2026 começaram nesta terça-feira (14) e seguem abertas até 17 de julho.

A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior: https://acessounico.mec.gov.br/fies.

O programa do Ministério da Educação (MEC) oferece financiamento para cursos presenciais de graduação em faculdades privadas que possuem avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Quem pode participar

Para concorrer a uma vaga, o candidato deve:

Ter participado do Enem a partir da edição de 2010;

Ter média mínima de 450 pontos nas provas;

Não ter zerado a redação;

Possuir renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa, equivalente a R$ 4.863 em 2026.

Mais de 44 mil vagas

Neste segundo semestre, o MEC oferece 44.867 vagas. Ao longo de 2026, o programa soma 112.168 oportunidades, considerando as vagas do primeiro e do segundo semestre.

Metade das vagas é destinada aos estudantes inscritos no CadÚnico com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa.

Calendário

Inscrições: 14 a 17 de julho;

14 a 17 de julho; Resultado da chamada única: 30 de julho;

30 de julho; Complementação da inscrição: 31 de julho a 4 de agosto;

31 de julho a 4 de agosto; Lista de espera: de 7 de agosto a 24 de setembro.

O resultado será divulgado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, onde também será realizada a complementação das informações pelos candidatos pré-selecionados.

Inscrições e edital: https://acessounico.mec.gov.br/fies