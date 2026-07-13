ONG Sementes do Amanhã abre vagas para voluntários em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

A ONG Sementes do Amanhã, localizada no Jardim Mirna, em Taboão da Serra, está com inscrições abertas para novos voluntários. A iniciativa busca ampliar a equipe de apoio aos projetos desenvolvidos pela instituição, que atende crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.

A organização atua com atividades voltadas ao desenvolvimento social, educacional, esportivo e cultural. Com a abertura de novas vagas para voluntariado, a expectativa é fortalecer as ações já realizadas e ampliar o número de pessoas beneficiadas pelos projetos.

As oportunidades são destinadas a maiores de 18 anos e contemplam diferentes áreas de atuação. Os voluntários poderão colaborar em oficinas, reforço escolar, atividades recreativas, práticas esportivas, música, informática, comunicação, organização de eventos e campanhas solidárias, de acordo com a disponibilidade e o perfil de cada participante.

Segundo a ONG, o trabalho voluntário é uma das principais formas de manter e ampliar os projetos oferecidos à comunidade. A participação da sociedade contribui para fortalecer o atendimento às famílias e criar novas oportunidades para crianças e adolescentes atendidos pela entidade.

Os interessados em integrar a equipe de voluntários podem obter mais informações pelo WhatsApp (11) 94226-4517, pelo e-mail socialsementes@gmail.com ou diretamente na sede da instituição, localizada na Rua João Pires de Camargo, 207, Jardim Mirna, em Taboão da Serra.

A ONG Sementes do Amanhã desenvolve ações sociais no município com foco na inclusão, fortalecimento de vínculos e promoção de atividades voltadas ao desenvolvimento de crianças e adolescentes.