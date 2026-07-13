Semana começa com frio de 8°C em Taboão da Serra; temperaturas sobem ao longo dos próximos dias sem previsão de chuva

Direto da redação

Os moradores de Taboão da Serra devem enfrentar uma semana de tempo seco e frio nas primeiras horas do dia. De acordo com a previsão meteorológica, não há expectativa de chuva até sexta-feira (17), enquanto as temperaturas sobem gradualmente ao longo da semana.

Nesta segunda-feira (13), os termômetros variam entre 9°C e 17°C. O dia será de sol entre muitas nuvens e céu nublado em alguns períodos. Durante a noite, o tempo segue com bastante nebulosidade.

Na terça-feira (14), o frio se intensifica nas primeiras horas da manhã, com mínima de 8°C e máxima de 19°C. O tempo permanece estável, sem previsão de chuva.

A partir de quarta-feira (15), as temperaturas começam a subir. A previsão indica mínima de 9°C e máxima de 22°C, com diminuição da nebulosidade pela manhã e predomínio de sol durante a tarde.

Na quinta-feira (16), o dia começa com nevoeiro, mas o sol aparece ao longo da manhã. Os termômetros devem marcar entre 9°C e 25°C, mantendo o tempo seco.

Já na sexta-feira (17), o tempo fica firme durante todo o dia, com sol e céu aberto. A temperatura varia entre 9°C e 25°C, encerrando a semana com clima mais agradável.