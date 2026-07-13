Novos radares com IA começam a multar motoristas por uso de celular e falta do cinto em SP

Direto da redação / Foto: SPMAR

Motoristas que trafegam pelas principais rodovias paulistas precisam ficar atentos. A fiscalização eletrônica ganhou um novo reforço com o uso de câmeras equipadas com inteligência artificial (IA), tecnologia capaz de identificar, em tempo real, motoristas usando o celular ao volante e ocupantes do veículo sem o cinto de segurança.

A novidade já está presente em importantes corredores viários do Estado, como os trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas, o Sistema Anchieta-Imigrantes e rodovias administradas pela Ecovias Raposo Castello, como a Raposo Tavares e a Castelo Branco. No Rodoanel, as imagens passaram a ser utilizadas para aplicação de multas desde 1º de julho, após um período de testes.

Segundo a concessionária SPMar, responsável pelo Rodoanel Sul e Leste, entre 12 de maio e 29 de junho os equipamentos registraram 7.297 possíveis infrações. A maior parte dos flagrantes foi de motoristas sem cinto de segurança, seguida por passageiros sem o equipamento e condutores utilizando o celular enquanto dirigiam.

Apesar do uso da inteligência artificial, a multa não é gerada automaticamente. Sempre que o sistema identifica uma possível irregularidade, a imagem é enviada para a Polícia Militar Rodoviária, onde um agente analisa o registro. A autuação só é emitida após a confirmação da infração. Caso a imagem não tenha qualidade suficiente para comprovar a irregularidade, ela é descartada.

Além de reforçar a fiscalização, a tecnologia também ajuda no monitoramento das rodovias, permitindo identificar acidentes, veículos parados e outras situações que exigem atendimento rápido das equipes operacionais.

Para os moradores de Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Cotia e cidades da região, a novidade tem impacto direto. O Rodoanel, a Raposo Tavares e a Castelo Branco fazem parte da rotina de milhares de motoristas que utilizam essas vias diariamente para trabalhar ou se deslocar pela Grande São Paulo.