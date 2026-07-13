Cão farejador da GCM de Embu das Artes ajuda a localizar pai suspeito de matar bebê de 3 meses

Direto da redação

O trabalho do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Embu das Artes foi decisivo para localizar um homem de 26 anos, suspeito de matar o próprio filho, um bebê de apenas três meses. O investigado foi encontrado escondido em uma área de mata após uma operação que mobilizou equipes de segurança da região.

Durante as buscas, a cadela farejadora Zaira auxiliou os agentes na varredura da vegetação e indicou o local onde o suspeito estava escondido. Com isso, os policiais conseguiram realizar a prisão.

O crime aconteceu em Juquitiba e causou grande comoção. Segundo as informações apuradas pela Polícia, o pai estava sozinho com o bebê dentro da residência enquanto a mãe realizava outras atividades. Em determinado momento, ele teria dito que a criança estava dormindo no quarto.

Pouco tempo depois, ao procurar o filho, a mãe percebeu que o bebê não estava no imóvel. A criança foi encontrada sem vida do lado de fora da residência. Logo após o crime, o homem fugiu, dando início às buscas realizadas pelas forças de segurança.

De acordo com as investigações, o suspeito já teria apresentado comportamento agressivo e, conforme relatos reunidos pela Polícia, havia ameaçado a companheira anteriormente. A motivação do crime ainda é apurada pelas autoridades.

Durante a abordagem, o homem chamou a atenção dos policiais ao afirmar: “Meu advogado é Deus.” A declaração foi feita logo após sua captura.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça. O caso é investigado pela Polícia Civil, que aguarda a conclusão dos laudos periciais e a oitiva de testemunhas para esclarecer a dinâmica da morte do bebê.