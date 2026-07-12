Extensão da Linha 4-Amarela até Taboão da Serra abre 876 vagas de emprego; veja como se candidatar

Direto da redação
As obras de extensão da Linha 4-Amarela do Metrô, que vão ligar a capital paulista a Taboão da Serra, também estão impulsionando a geração de empregos. Até o fim de 2026, serão abertas 876 vagas em diferentes áreas para atuação na construção do novo trecho, que contará com as futuras estações Chácara do Jockey e Taboão da Serra. Os interessados já podem enviar currículo por e-mail ou entregá-lo presencialmente em um dos postos de atendimento.
O projeto representa a primeira expansão da Linha 4-Amarela para além da cidade de São Paulo. Ao todo, serão construídos 3,3 quilômetros de túneis, com investimento superior a R$ 4 bilhões e previsão de conclusão das obras em 2031.
Atualmente, 417 trabalhadores atuam na construção. No pico das obras, a expectativa é que cerca de 4 mil profissionais estejam empregados diretamente no empreendimento.
Mais de 80 funções disponíveis
As oportunidades contemplam mais de 80 cargos, entre eles:
- Engenheiros;
- Motoristas;
- Ajudantes;
- Pedreiros;
- Mecânicos;
- Soldadores;
- Eletricistas;
- Advogados;
- Compradores;
- Topógrafos;
- Outras funções ligadas à construção civil e infraestrutura.
Os contratados terão direito a vale-alimentação, refeições no local (café da manhã, almoço e jantar, conforme o turno), plano de saúde e seguro de vida.
Como participar
Os candidatos podem enviar o currículo para o e-mail:
Também é possível entregar o documento presencialmente em um dos Centros de Atendimento à Comunidade:
- Shopping da Estação Vila Sônia;
- Rua do Tesouro, 730, em Taboão da Serra.
Capacitação para moradores
Além das contratações, a concessionária Motiva mantém parceria com a Trilha Carreiras, que oferece capacitação, orientação profissional e apoio à recolocação de moradores das regiões próximas às obras.
A extensão da Linha 4-Amarela é considerada uma das principais obras de mobilidade da região. Além de facilitar o deslocamento entre Taboão da Serra e a capital, o empreendimento deve gerar milhares de empregos ao longo da execução e impulsionar o desenvolvimento econômico do município.