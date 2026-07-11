INSS realiza mutirão de perícias médicas neste sábado (11) e domingo (12)

Direto da redação / com infomações DA AGÊNCIA BRASIl

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promove neste sábado (11) e domingo (12) um mutirão de perícias médicas para atender 17,8 mil segurados que já aguardavam na fila pelo atendimento. A ação será realizada em 47 localidades de 18 estados e no Distrito Federal, com a maior parte das avaliações feita por telemedicina.

O mutirão é destinado exclusivamente aos segurados que já haviam solicitado a perícia médica e aguardavam agendamento. Os convocados foram informados por mensagem de SMS enviada ao telefone cadastrado no momento do pedido do benefício.

Durante a perícia, será analisado se o segurado tem direito ao benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) ou à aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez).

Como consultar o agendamento

Quem foi convocado pode conferir a data, o horário e o local da perícia pelo aplicativo ou site Meu INSS, acessando a opção “Benefício por Incapacidade” com a conta Gov.br.

Caso haja dificuldade de acesso à plataforma, a consulta também pode ser feita gratuitamente pela Central 135.

Segundo o Ministério da Previdência Social, a maior parte das perícias deste fim de semana será realizada por telemedicina. A modalidade é voltada principalmente para localidades com poucos peritos médicos ou onde o tempo de espera pelo atendimento é maior.

As perícias remotas serão utilizadas nos pedidos iniciais de benefício por incapacidade temporária, nas avaliações para concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa com deficiência e nas revisões desses benefícios.