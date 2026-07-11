Prefeitura de Embu das Artes abre concurso público na Educação com 74 vagas e salários de até R$ 4,1 mil

Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes abriu inscrições para o Concurso Público nº 002/2026, destinado ao preenchimento de vagas efetivas e formação de cadastro reserva na área da Educação. Ao todo, são 74 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para cargos de níveis médio e superior. O edital completo, com o cronograma, requisitos e demais informações, está disponível no site do Instituto INEPAM.

Os salários variam entre R$ 1.816,52 e R$ 4.166,79, com jornadas de trabalho de 30 a 40 horas semanais, conforme o cargo.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Auxiliar Educacional – 17 vagas + cadastro reserva;

Secretário de Escola – 12 vagas + cadastro reserva;

Professor de Desenvolvimento Infantil – 7 vagas + cadastro reserva;

Professor de Educação Básica I – 27 vagas + cadastro reserva;

Professor de Educação Básica II – Arte – 3 vagas + cadastro reserva;

Professor de Educação Básica II – Ciências Naturais – cadastro reserva;

Professor de Educação Básica II – Educação Física – 3 vagas + cadastro reserva;

Professor de Educação Básica II – Espanhol – 2 vagas + cadastro reserva;

Professor de Educação Básica II – Filosofia – 1 vaga + cadastro reserva;

Professor de Educação Básica II – Geografia – cadastro reserva;

Professor de Educação Básica II – História – cadastro reserva;

Professor de Educação Básica II – Inglês – cadastro reserva;

Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa – 1 vaga + cadastro reserva;

Professor de Educação Básica II – Matemática – 1 vaga + cadastro reserva.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, entre 10h do dia 10 de julho e 16h do dia 7 de agosto de 2026, por meio do site do Instituto INEPAM.

A taxa de inscrição é de R$ 64,92 para cargos de nível médio e de R$ 75,92 para nível superior.

Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou que possuam renda familiar per capita de até 50% do salário mínimo poderão solicitar isenção da taxa entre os dias 15 e 17 de julho, conforme as regras previstas no edital.

Como será a seleção

O concurso será composto por prova objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 23 de agosto de 2026.

Também haverá prova de títulos para os candidatos aos cargos de Professor de Desenvolvimento Infantil, Professor de Educação Básica I e Professor de Educação Básica II em todas as especialidades.

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, conforme necessidade da administração municipal.