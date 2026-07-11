loader-image
temperature icon 22°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

Câmara de Taboão da Serra aprova LDO 2027 em sessões extraordinárias

Compartilhar notícia

Da CMTS

Os vereadores de Taboão da Serra aprovaram, em duas sessões extraordinárias realizadas na quinta-feira, dia 2, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027. A proposta estabelece as diretrizes que servirão de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), responsável por definir a previsão de receitas e a destinação dos recursos da Prefeitura para o próximo exercício.

Antes da votação em plenário, o projeto foi debatido em audiência pública promovida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara, realizada no mês de maio, garantindo transparência e participação da população no processo de construção do orçamento municipal.

Entre as diretrizes previstas na LDO estão a definição das metas e prioridades da administração municipal para 2027, o estabelecimento das metas fiscais, mecanismos para preservação do equilíbrio das contas públicas, critérios para limitação de despesas em caso de queda na arrecadação, regras para execução das emendas parlamentares impositivas e autorização para elaboração da proposta orçamentária em conformidade com a legislação fiscal vigente.

A proposta também mantém a prioridade para investimentos nas áreas essenciais, como saúde, educação e assistência social, mesmo em eventual cenário de restrição financeira.

Segundo o presidente da Câmara, Carlinhos do Leme, a aprovação da LDO encerra um semestre de importantes votações no Legislativo. “Finalizamos o semestre com a aprovação da LDO e durante esses meses votamos projetos importantes, como o novo Estatuto da GCM, que entrou em vigor, o novo Plano Diretor e a nova campanha de anistia de multa e juros para quem deseja quitar seus impostos em atraso”, afirmou.

Recesso parlamentar

Com a aprovação da LDO 2027, a Câmara Municipal entra em recesso parlamentar. Durante esse período, os setores administrativos da Casa continuam funcionando normalmente para atendimento à população. As sessões legislativas serão retomadas a partir do dia 4 de agosto.

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.

Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.