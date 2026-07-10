Fim de semana terá máxima de 26°C em Taboão da Serra e chance de chuva no domingo

Direto da redação

Os moradores de Taboão da Serra terão um fim de semana com variação nas condições do tempo. A previsão indica manhãs frias, tardes com temperaturas agradáveis e mudança no tempo no domingo, quando há possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

A sexta-feira (10) começou com nevoeiro e temperatura mínima de 10°C. Ao longo do dia, o sol aparece entre poucas nuvens, elevando a temperatura até 24°C. Não há previsão de chuva, e o tempo permanece firme até a noite, que terá céu limpo.

No sábado (11), o tempo continua estável. A previsão é de sol entre muitas nuvens, com mínima de 11°C e máxima de 26°C, a maior temperatura do período. Não há expectativa de chuva, favorecendo passeios, atividades ao ar livre e eventos na cidade.

Já no domingo (12), o cenário muda com a chegada de áreas de instabilidade. A previsão aponta mínima de 13°C e máxima de 20°C, além de pancadas de chuva e trovoadas, principalmente entre a tarde e a noite. Embora o volume previsto seja baixo, de cerca de 1 milímetro, a recomendação é que os moradores fiquem atentos às mudanças nas condições do tempo.

Com isso, o fim de semana será marcado por tempo firme entre sexta e sábado, enquanto o domingo deve registrar queda nas temperaturas e retorno da chuva em Taboão da Serra.