Taboão Magnus vence São Carlos de virada e conquista o título da Copa Paulista Sub-20 de Futsal

Direto da redação

O Taboão Magnus conquistou o título da Copa Paulista Sub-20 de Futsal Feminino ao vencer o São Carlos por 4 a 3, de virada, na noite do dia 30 de junho, no Ginásio Municipal Hugo Dornfeld (Zuzão), em São Carlos.

A equipe da casa chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas o time taboanense reagiu, buscou a virada e confirmou a conquista estadual em uma final marcada pelo equilíbrio e pela emoção.

Com o resultado, o Taboão Magnus reafirma o bom trabalho realizado nas categorias de base, que vêm formando atletas para a equipe principal e colecionando títulos no futsal feminino.

A técnica Cris Souza destacou a importância da conquista para o desenvolvimento das atletas. “Ver esse grupo evoluindo, acreditando no processo e conquistando esse título torna tudo ainda mais especial”, afirmou.

A treinadora da equipe Sub-20, Débora Moreno (Deby), também comemorou o resultado. “As atletas acreditaram até o fim, mostraram personalidade e foram premiadas com essa grande conquista”, disse.

O título reforça o protagonismo do Taboão Magnus no futsal feminino paulista e evidencia a força do trabalho desenvolvido nas categorias de base do clube.