Embu das Artes abre inscrições para o concurso Miss & Mister Melhor Idade 2026; saiba como participar

Direto da redação

Moradores de Embu das Artes com 60 anos ou mais já podem se inscrever para o concurso Miss & Mister Melhor Idade 2026. Promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio do Centro de Convivência do Idoso (CCI), a iniciativa busca valorizar o envelhecimento ativo, a autoestima e o protagonismo da pessoa idosa.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 31 de julho. Podem participar homens e mulheres residentes em Embu das Artes que tenham 60 anos ou mais.

Mais do que eleger os representantes da melhor idade do município, o concurso celebra a maturidade e destaca características como charme, elegância, simpatia, carisma e desenvoltura. A proposta também incentiva a convivência social, o fortalecimento dos vínculos e a valorização da cidadania.

Como se inscrever

Os interessados podem realizar a inscrição gratuitamente em um dos seguintes locais:

Centro de Convivência do Idoso (CCI) – Parque do Lago Francisco Rizzo (Rua Alberto Giosa, 390, Quinhaú);

– Parque do Lago Francisco Rizzo (Rua Alberto Giosa, 390, Quinhaú); Núcleos de atividades do CCI;

Pelo formulário on-line disponibilizado pela Prefeitura de Embu das Artes.

Representação estadual

Os vencedores receberão faixas e prêmios oferecidos pelos apoiadores do evento e representarão Embu das Artes na etapa estadual do concurso, que será realizada na cidade de São Paulo.

Segundo a Prefeitura, o concurso reforça o compromisso do município com a valorização da pessoa idosa, reconhecendo sua trajetória, sua contribuição para a sociedade e incentivando um envelhecimento com mais qualidade de vida e participação social.

Serviço

Concurso Miss & Mister Melhor Idade 2026

Inscrições: até 31 de julho de 2026

Quem pode participar: moradores de Embu das Artes com 60 anos ou mais

Inscrição presencial: Centro de Convivência do Idoso (CCI), no Parque do Lago Francisco Rizzo – Rua Alberto Giosa, 390, Quinhaú – ou nos núcleos de atividades do CCI.

Inscrição on-line: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM6qA2Q8q9ZrEdb6rY9Q4yQ4j2fO8W2v2m9zG2o6YwL8k8Kg/viewform

REGULAMENTO_CONCURSO_MISS_E_MISTER_2026