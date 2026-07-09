Homem acusado de decepar dedo da esposa com faca em Taboão da Serra responde em liberdade; MP pede prisão preventiva

Direto da redação

Um homem de 40 anos, acusado de decepar o polegar esquerdo da esposa durante uma discussão em Taboão da Serra, responde ao processo em liberdade após decisão da Justiça. O caso aconteceu no dia 28 de junho, no restaurante onde o casal trabalhava, e é investigado como violência doméstica.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, de 32 anos, foi atingida por um golpe de faca de açougueiro durante a discussão. Com o impacto, ela teve o polegar esquerdo amputado.

A mulher recebeu os primeiros atendimentos no Pronto-Socorro Antena e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital Geral do Pirajuçara, onde passou por atendimento especializado.

Após a prisão em flagrante, o suspeito foi apresentado em audiência de custódia. A Justiça homologou a prisão, mas concedeu liberdade provisória, impondo medidas cautelares. Entre elas estão o afastamento do lar, a proibição de manter qualquer contato com a vítima e a determinação para que permaneça a uma distância mínima de 300 metros dela.

O Ministério Público de São Paulo recorreu da decisão e pediu a decretação da prisão preventiva do acusado. No recurso, o promotor responsável pelo caso argumenta que a violência da agressão, que resultou na amputação do dedo da vítima, e o histórico de episódios de violência doméstica envolvendo o casal demonstram a necessidade da manutenção da prisão para garantir a segurança da mulher e a ordem pública.

O pedido será analisado pela Justiça, que decidirá se o acusado continuará respondendo ao processo em liberdade ou se terá a prisão preventiva decretada.

O caso segue em investigação e o homem responde por lesão corporal gravíssima no contexto de violência doméstica.