Toa Toa é campeão da 1ª Divisão de Futsal – Série Ouro 2026 de Taboão da Serra

Da PMTS

No domingo, 28 de junho, Taboão da Serra conheceu o grande campeão do 26º Campeonato Municipal de Futsal da 1ª Divisão – Série Ouro. O Toa Toa conquistou, pela primeira vez, o título da elite do futsal taboanense após vencer o Esquadrilha, no Ginásio de Esportes Zé do Feijão lotado.

Após um duelo equilibrado e intenso, depois do 0x0 no tempo normal, a disputa foi para a prorrogação. O Toa Toa levou a melhor, ao marcar 2×0 sobre o Esquadrilha, e conquistar a taça de 2026. O terceiro lugar ficou com a Tudo Nosso que venceu o Sem Crise das Oliveiras.

O prefeito Engenheiro Daniel elogiou as equipes pela excelente campanha. “Parabenizo o Toa Toa pela conquista inédita do título da Série Ouro e também todas as equipes que participaram desta edição, demonstrando talento, disciplina e espírito esportivo”, declarou.

Promovido pela Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, o 26º Campeonato Municipal de Futsal da 1ª Divisão – Série Ouro contou com a participação de 32 equipes.

Já o secretário de Esportes e Lazer, Luiz Lune, ressaltou o alto nível técnico das equipes. “O Campeonato da Série Ouro 2026 superou as expectativas. Foram 128 jogos e 638 gols marcados, uma excelente média de 4,98 gols por partida, números que refletem a qualidade da competição e o equilíbrio entre as equipes. Nosso compromisso é continuar investindo no esporte e promovendo competições cada vez mais organizadas e valorizadas pela população”, afirmou.

Premiação

Gustavo dos Santos Silva, do Tudo Nosso, foi o artilheiro da competição com 25 gols marcados. Também foi do Tudo Nosso o Melhor Ataque, com 50 gols. A Defesa Menos Vazada ficou com o Toa Toa, com 22 gols sofridos. Já o troféu de Melhor Técnico ficou com Fernando e Júlio, ambos da equipe Toa Toa.