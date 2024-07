Convenção Psol/Rede: Nil Félix é confirmada candidata a prefeita de Taboão da Serra; Dinha Souza é a vice

Por Allan dos Reis, no Parque Jacarandá

O Partido Socialismo e Liberdade (Psol) e a Rede de Taboão da Serra realizaram convenção partidária neste domingo (21) e confirmaram o nome da Professora Nil Félix como candidata a prefeita. A assistente social Dinha Silva foi confirmada como candidata a vice-prefeita. Também foram apresentados os candidatos e candidatas que vão buscar uma vaga na Câmara Municipal.

“A nossa estratégia é levar a verdade, é andar pelos quatro cantos desta cidade levando nosso projeto político. E conforme for avançando a campanha, as pessoas vão conhecer nosso projeto e tenho certeza que será um projeto vitorioso”, confia Nil Félix.

A convenção aconteceu no pátio da Emef Ugo Arduini, na Praça Luiz Gonzaga, na região do Pirajuçara, e reuniu centenas de apoiadores, familiares e apoiadores dos candidatos, e de movimentos sociais. O ex-candidato a prefeito Stan também participou da convenção, ao lado do presidente da sigla, José Afonso.

“Foi muito positivo com a presença maciça de pessoas que acreditam na candidatura dessas duas mulheres. Foi maravilhoso e todos ficaram até o último momento. A gente sente que tudo isso vai resultar na cidade. Depois de 60 anos, uma mulher candidata a prefeita e uma vice”, afirma Dinha.

Ao longo de sua história, Taboão da Serra elegeu apenas uma prefeita, Laurita Ortega Mari, no início dos anos 60.

PLANO DE GOVERNO

As candidatas Nil Félix e Dinha Souza afirmam estar no processo final de construção do Plano de Governo, que será apresentado para população taboanense e por isso “estão ouvindo a base”. Elas colocam como prioridade de implementação, caso eleitas, a criação da Secretaria Municipal de Cuidados e Defesa das Mulheres e a criação de um CEU na periferia, proposta em parceria com o Governo Federal.