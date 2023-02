Baile da Melhor Idade de Taboão da Serra retorna com tema Carnaval

Direto da redação

Na sexta-feira, 24/02, acontecerá mais uma edição do Baile da Melhor Idade de Taboão da Serra. A famosa festa promovida pelas Secretarias de Assistência Social e Cidadania, e de Cultura e Turismo em parceria com o Fundo Social de Solidariedade terá como tema o Carnaval. A entrada é gratuita e o evento será realizado no CEMUR, que fica na Praça Nicola Vivilechio, 151, no Jardim Bontempo, a partir das 13h.

A tradicional festa de Taboão da Serra traz atividades que cuidam tanto do corpo como da mente. A última edição ocorreu em 25/11 com o baile “Nos Tempos da Brilhantina”, onde a melhor idade taboanense e da região pode dançar vários ritmos musicais. O evento deste mês promete trazer ainda muita folia e diversão.

“Em conjunto com Fundo Social de Solidariedade e com a Secretaria de Assistência Social, voltamos com o Baile da Melhor Idade! E com o Carnaval chegando, decidimos esse tema que traz muita animação”, comentou o secretário de Cultura e Turismo, Binho.

Wagner Eckstein, secretário de Assistência Social e Cidadania e responsável pelo Fundo Social de Solidariedade, convidou todos os munícipes para participar dessa tarde divertida. “Convido a todos de Taboão da Serra e região para participarem dessa confraternização conosco neste retorno após as festas de final de ano”, afirmou.

Serviço

Baile da Melhor Idade

Sexta-feira, 24/02, das 13h às 17h

Local: Cemur (Praça Nicola Vivilechio, 151, Jardim Bontempo)

Informações: (11) 4788-3888

Entrada Gratuita