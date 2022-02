Banda Espera Marido celebra 30 anos com folia neste sábado (19) no Espaço Beer

Direto da redação

A tradicional Banda Espera Marido, que agita o carnaval taboanense há 30 anos, celebra neste sábado, dia 19 de fevereiro (Aniversário de Taboão da Serra), no Espaço Beer. A festa será das 15h às 21h. Os ingressos custam R$ 15.

“O evento é a comemoração do aniversário de sua fundação, com o objetivo de contemplar o seu público que sempre prestigiou o evento festivo desde a sua fundação”. Originalmente, a festa acontece nas ruas do Jardim Maria Rosa, mas ainda há restrições da Secretaria Municipal de Saúde para eventos públicos.

Na festa da Banda Espera Marido, homens se vestem de mulher, com todos os adereços possíveis e caem na folia, junto com mulheres, crianças e todas as pessoas que gostam de carnaval.

Os ingressos podem ser comprados de forma antecipada em três pontos de vendas: Papelaria Alves, Padaria Rainha e no Espaço Beer. É necessário apresentação de comprovante de vacinação para entrar no local.

SERVIÇO:

BANDA ESPERA MARIDO

Quando: Sábado, dia 19 de fevereiro

Horário: das 15h às 21h

Local: Espaço Beer (Rua Felício Barutti, 470 – Intercap)

Informações: (11) 94702-2222