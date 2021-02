Banda Municipal presta homenagem aos 62 anos de Emancipação de Embu das Artes

Por Samara Mato, com informações da Prefeitura de Embu das Artes

Para prestar homenagem aos 62 anos do aniversário de “Emancipação de Embu da Artes”, a Banda Municipal disponibiliza nesta quinta-feira (18), às 10h, uma apresentação musical na página do Facebook da Prefeitura. CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR.

Saiba um pouco de história

No dia 18 de fevereiro, Embu das Artes completa 62 anos de emancipação político-administrativa, fato que ocorreu no ano de 1959 por iniciativa de emancipadores que articularam a realização de um plebiscito, pelo qual a maioria dos moradores optou pela independência do município, que era integrado à Itapecerica da Serra.

A autonomia conquistada graças à criação da Associação Cívica de Embu, composta por personalidades de diversas áreas da sociedade que promoveram uma forte campanha pela emancipação da cidade, contou com o apoio e a orientação de Cândido Motta Filho, advogado, professor, jornalista, ensaísta, político e membro da Academia Brasileira de Letras.

A primeira eleição municipal para os poderes Executivo e Legislativo ocorreu no dia 4 de outubro de 1959 e resultou na vitória de Annis Neme Bassith para prefeito e Carlos Koch para vice, que foram empossados em 1 de janeiro de 1960 juntos com os vereadores eleitos.

Fundada pelos jesuítas em 1554, Embu das Artes é atualmente uma estância turística com uma população estimada em 270 mil habitantes (IBGE). Sua maior atração é a Feira de Artes e Artesanato que completou 52 anos de atividade neste ano e recebe cerca de 30 a 40 mil visitantes por fim de semana no Centro Histórico, que é formado pelo Museu de Arte Sacra (construído pelos jesuítas e índios no século XVII), além de belas alamedas e construções interessantes e coloridas.

Em 2011, por meio de plebiscito, os munícipes decidiram por mudar oficialmente o nome de Embu para Embu das Artes, como sempre foi chamada popularmente por todos.