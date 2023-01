Biblioteca Castro Alves recebe revitalização na pintura

Direto da redação

A Secretaria de Cultura (SEC) de Taboão da Serra renovou a pintura da Biblioteca Municipal Castro Alves. A fachada e a parte interna do equipamento agora contam com novas cores que fazem do local um ambiente ainda mais agradável e receptivo.

De acordo com o secretário de Cultura, Binho, o objetivo foi deixar o espaço mais atrativos para os visitantes. “Desde que reabrimos após a pandemia, a biblioteca recebe cerca de 20 pessoas por dia e nossa meta é voltar ao fluxo

médio de 70 pessoas. Com o espaço revitalizado, será mais atrativo para visitantes”, disse.

O acervo do local conta com mais de 30 mil livros, material audiovisual, além de livros em braile e outros.

O prefeito Aprígio afirma que a Biblioteca Castro Alves é imprescindível para o município e a preservação dele é muito importante. ”Na Biblioteca Municipal os moradores têm, ao mesmo tempo, acesso a informação, diversão e

cultura. É sem dúvidas um dos espaços mais relevantes de Taboão da Serra”, diz.

Para ter acesso à biblioteca, basta levar uma foto 3×4, comprovante de endereço e um documento com foto. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Serviço:

Biblioteca Castro Alves

Praça Nicola Vivilechio, 73 – Jardim Bontempo

Telefone: (11) 4786-3185

Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h