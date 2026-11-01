Câmara aprova inclusão do Santificai-vos no calendário oficial de Taboão da Serra

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou, na terça-feira, dia 20, o Projeto de Lei nº 080/2026, de autoria do vereador Wanderley Bressan, que inclui o evento religioso “Santificai-vos” no Calendário Oficial de Eventos do município. A proposta segue para análise do Poder Executivo.

Promovido pelas paróquias da Forania de Taboão da Serra, o encontro é realizado no segundo semestre de cada ano e reúne a comunidade católica em atividades religiosas, culturais e comunitárias. A iniciativa busca fortalecer a integração entre os fiéis e incentivar valores como solidariedade, fraternidade, respeito mútuo e cultura da paz.

O Padre Marcelinho acompanhou a votação e destacou o propósito do encontro. “Estamos com o pedido da comunidade católica de Taboão da Serra sobre um evento católico chamado Santificai-vos, que tem o intuito de, assim como a igreja católica fez, promover a cultura, a arte, o ensino, ser um dia que reúne essa comunidade”, afirmou.

Entre os objetivos previstos no projeto estão proporcionar momentos de reflexão, oração e formação, fortalecer a participação da comunidade em ações sociais e culturais e valorizar as manifestações religiosas que integram a identidade da população taboanense.

Na justificativa, Bressan ressalta a contribuição do encontro para o acolhimento, o voluntariado e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. A inclusão no calendário oficial busca reconhecer a relevância religiosa, cultural e social do evento.

“Além de sua reconhecida importância religiosa, o encontro possui relevante caráter social e comunitário, estimulando ações de solidariedade, acolhimento, voluntariado e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. O evento fomenta a cultura da paz, do respeito ao próximo, da fraternidade e da responsabilidade social, valores indispensáveis para o desenvolvimento humano e para a construção de uma convivência social saudável”, justifica.

O texto permite o apoio institucional da Prefeitura e a celebração de parcerias, observadas a legislação e a disponibilidade orçamentária. O reconhecimento, porém, não gera obrigação de repasse financeiro pelo município.