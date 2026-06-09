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Câmara aprova projeto que institui o Mês Municipal da Saúde Mental Masculina em Taboão da Serra

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Da CMTS

Os vereadores de Taboão da Serra aprovaram na sessão do dia 2 de junho, o Projeto de Lei nº 053/2026, de autoria da vereadora Thamires de Cássia, que institui o Mês Municipal da Saúde Mental Masculina. 

O projeto prevê a realização anual da campanha durante o mês de abril, com ações de conscientização, prevenção e promoção da saúde mental voltadas à população masculina. Entre as iniciativas previstas estão palestras, rodas de conversa, campanhas educativas, acolhimento psicológico e orientações sobre saúde emocional, prevenção da violência e fortalecimento dos vínculos familiares.

O objetivo é ampliar a conscientização sobre a importância da saúde mental dos homens, incentivar a busca por acompanhamento especializado, combater preconceitos relacionados ao cuidado emocional e fortalecer políticas públicas voltadas ao bem-estar e à cultura de paz.

“A saúde mental ainda é cercada por preconceitos e barreiras culturais, especialmente entre os homens, que muitas vezes deixam de buscar ajuda profissional por medo de julgamento ou por acreditarem que o cuidado emocional é sinal de fraqueza. Nosso objetivo é ampliar os espaços de acolhimento, orientação e conscientização, fortalecendo a prevenção, os vínculos familiares e a cultura de paz em nossa cidade”, destacou a vereadora Thamires de Cássia.

O projeto também autoriza a realização de parcerias com instituições de ensino, organizações da sociedade civil, profissionais da área de saúde mental e entidades voltadas à promoção da saúde e prevenção da violência. Com a aprovação, o texto segue para análise e sanção do Poder Executivo.

 

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