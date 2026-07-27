Embu das Artes realiza primeira Feira Literária nos dias 1º e 2 de agosto

Direto da Redação

Embu das Artes recebe, nos dias 1º e 2 de agosto (sábado e domingo), a primeira edição da Feira Literária do município. O evento será realizado das 10h às 17h, no Centro Cultural Mestre Assis, com entrada gratuita para toda a população.

A programação reunirá escritores de diferentes vertentes culturais, artistas, educadores e leitores em uma celebração da literatura, da cultura e do conhecimento. Entre as atividades previstas estão oficinas literárias, contação de histórias para crianças e famílias e apresentações da Banda Musical de Embu das Artes, além da participação de cantores e músicos locais.

A proposta é promover a integração entre literatura, música e outras manifestações culturais, ampliando o acesso da população à produção artística e incentivando o hábito da leitura.

Homenagem ao jornalista Joseval Peixoto

Um dos destaques da feira será a homenagem ao escritor, radialista e jornalista Joseval Peixoto, reconhecido como um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro.

Com mais de 60 anos de trajetória profissional, Joseval participou da histórica cobertura da Copa do Mundo de 1970 e tornou-se referência nacional por sua atuação no rádio e no jornalismo.

A 1ª Feira Literária de Embu das Artes é promovida pela Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo, em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Embu das Artes (Acise) e o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC). O evento também conta com o apoio cultural de O Garimpo e Imobiliária Porta Nova.

A iniciativa tem ainda o apoio institucional de academias e entidades ligadas à literatura, ao jornalismo, à cultura, às artes, à história e à educação.

SERVIÇO

1ª Feira Literária de Embu das Artes

Datas: 1º e 2 de agosto (sábado e domingo)

Horário: das 10h às 17h

Local: Centro Cultural Mestre Assis (Largo 21 de Abril, 29, Centro – Embu das Artes)

Entrada: gratuita

Instagram: @feiraliterariaembudasartes