Câmara de Osasco abre concurso com salários de até R$ 14 mil

Por Samara Matos, na redação

A Câmara Municipal de Osasco abriu as inscrições para um novo concurso público que oferece oportunidades em várias áreas de atuação e níveis de escolaridade. As inscrições estão disponíveis até o dia 14 de outubro de 2024, e devem ser realizadas por meio do site da Avança SP, empresa responsável pelo processo seletivo.

Vagas e Salários

As oportunidades são voltadas para candidatos com ensino fundamental, médio, técnico e superior. Para quem possui ensino fundamental, há vagas para as funções de manobrista e motorista, com salários que variam de R$ 3.662,05 a R$ 4.286,84.

Os cargos de nível médio incluem funções como oficial de serviços administrativos e designer gráfico, com vencimentos que podem alcançar R$ 6.484,59. Já para os candidatos com ensino superior, há vagas em áreas como analista de recursos humanos, contador, procurador legislativo e arquivista, com salários que chegam a R$ 14.590,10.

Benefícios

Além dos salários competitivos, os aprovados no concurso terão direito a benefícios como auxílio-refeição de R$ 56,40 por dia, cesta básica, auxílio-saúde e auxílio-transporte, garantindo uma série de vantagens além da remuneração mensal.

Provas e Seleção

O processo seletivo será composto por provas objetivas, agendadas para o dia 17 de novembro de 2024, além de provas práticas para alguns cargos específicos. As vagas contemplam diferentes áreas do setor público, sendo uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade e benefícios.

Mais informações sobre o concurso e o edital completo estão disponíveis no site da organizadora Avança SP.