Câmara de Taboão da Serra abre concurso para 10 vagas: salário chega a R$ 2.550

Por Allan dos Reis, na redação

A Câmara de Taboão da Serra abriu concurso público para contratação de 10 novos servidores do legislativo, com salários que podem chegar a R$ 2.550, além de benefícios como Cesta Básica e de Limpeza, Vale-Refeição de R$ 929, Vale-Transporte, além de outros benefícios. As inscrições podem ser feitas até dia 2 de maio e custam R$ 45. CLIQUE PARA SE INSCREVER! A prova acontece em 3 de julho (domingo).

As vagas são para Auxiliar de Limpeza (4 vagas), Copeiro (1 vaga), Motorista (1 vaga), Oficial Legislativo (2 vagas) e Recepcionistas (2 vagas). Os salários variam de R$ 1.212,00 (valor do salário mínimo no Brasil) a R$ 2.550,00.

Todos os cargos têm os seguintes benefícios: Cesta Básica, Cesta de Limpeza e Higiene, Vale-Transporte, Vale-Refeição no valor de R$ 929,06 e subsídio de R$ 250,00 para Convênio Médico contratado pela Câmara.

CONCURSO PÚBLICO: CÂMARA DE TABOÃO DA SERRA

Prazo Inscrição: de 2 de abril a 2 de maio de 2022

Taxa de Inscrição: R$ 45

Vagas: Auxiliar de Limpeza (4 vagas – R$ 1.212,00), Copeiro (1 vaga – R$ 1.212,00), Motorista (1 vaga – R$ 1.620,00), Oficial Legislativo (2 vagas – R$ 1.620,00) e Recepcionistas (2 vagas – R$ 1.620,00).

Onde se inscrever: Avança SP – clique aqui