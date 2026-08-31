Câmara Municipal aprova projeto para reaproveitamento de resíduos em Taboão da Serra

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou por unanimidade, nesta terça-feira, dia 25, o Projeto de Lei nº 093/2026, de autoria do vereador Celso Gallo, que autoriza o Poder Executivo a adquirir um equipamento triturador e processador de resíduos de madeira, concreto e borracha, com o objetivo de ampliar o reaproveitamento desses materiais e melhorar a gestão de resíduos sólidos no município.

Pelo projeto, o equipamento poderá processar, entre outros materiais, resíduos de madeira provenientes de podas e supressões de árvores, concreto gerado em obras, reformas e demolições, além de borracha, incluindo pneus. A proposta também prevê a redução do volume do material que precisa ser transportado e encaminhado para destinação final.

Um dos principais objetivos é permitir que parte do que atualmente é tratado como resíduo possa voltar a ser utilizada pelo próprio município. Depois de processados, os materiais poderão ser empregados, quando tecnicamente adequados, em obras públicas, manutenção de vias, áreas verdes e outros serviços municipais.

Na justificativa do projeto, Celso Gallo defende que a utilização do equipamento poderá trazer benefícios ambientais e econômicos para Taboão da Serra, principalmente ao diminuir o volume dos resíduos e facilitar o transporte e a destinação dos materiais.

“A medida poderá contribuir para a redução de custos com transporte e destinação de resíduos, além de promover maior eficiência dos serviços públicos e práticas ambientalmente sustentáveis”, afirma o vereador na justificativa do projeto.

Para Celso Gallo, a proposta busca mudar a lógica de simplesmente descartar determinados materiais, permitindo que resíduos gerados pelos próprios serviços municipais possam ganhar uma nova utilização.

“Estamos falando de materiais como madeira, concreto e borracha que, depois de processados de maneira adequada, podem ser reaproveitados pelo município. A ideia é reduzir o desperdício, diminuir custos com transporte e destinação e, ao mesmo tempo, transformar aquilo que seria descartado em material que possa voltar a ser utilizado em benefício da própria cidade”, afirmou.

O texto permite ainda que o material resultante do processamento seja reaproveitado diretamente pela Prefeitura ou tenha outras destinações legalmente permitidas, como doação ou cessão, sempre observando a viabilidade técnica e as normas ambientais.

Após a aprovação pela Câmara Municipal, o projeto segue para análise do prefeito Engenheiro Daniel.