Câmara Municipal aprova propostas para Hospital Municipal e ciclovia na Avenida Taboão da Serra

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou por unanimidade, nesta terça-feira, dia 1º de setembro, dois projetos de autoria do vereador Enfermeiro Rodney, primeiro-secretário da Casa. As propostas tratam de áreas distintas, mas consideradas importantes para a cidade: saúde pública e mobilidade, esporte e lazer.

O Projeto de Lei nº 097/2026 autoriza o Poder Executivo a criar e instalar o Hospital Municipal em Taboão da Serra. Já o PL nº 098/2026 cria as bases para o “Circuito Taboão”, programa que prevê a utilização programada de vias públicas para atividades de lazer, cultura e esporte, além de autorizar a implantação de uma ciclovia na Avenida Taboão da Serra.

Segundo o vereador Enfermeiro Rodney, a aprovação das propostas apresentadas é um avanço para Taboão da Serra. “São dois projetos que tratam de necessidades importantes de Taboão da Serra e que têm como objetivo melhorar a qualidade de vida da nossa população. A criação de um Hospital Municipal é uma reivindicação antiga da cidade. Precisamos ampliar nossa estrutura de saúde, oferecer mais atendimentos, avançar nas cirurgias eletivas e reduzir o tempo de espera de quem depende do serviço público”, disse.

Ainda segundo ele, “o Circuito Taboão olha para a prevenção e para a qualidade de vida, incentivando o esporte, o lazer, a convivência das famílias e a mobilidade ativa. A proposta da ciclovia na Avenida Taboão da Serra também busca criar uma ligação entre as divisas de São Paulo e Embu das Artes e oferecer mais uma alternativa de mobilidade. Fico muito feliz com a aprovação unânime dos dois projetos e espero que eles possam avançar para beneficiar a população de Taboão da Serra”, afirmou Enfermeiro Rodney.

Hospital Municipal

Uma das propostas coloca novamente em discussão uma antiga reivindicação da população relacionada à estrutura de saúde pública da cidade: a criação de um hospital próprio do município.

De acordo com o PL nº 097/2026, a Prefeitura fica autorizada a construir um Hospital Municipal de caráter geral, com atendimento de urgência e emergência. O texto aponta ainda a necessidade de ampliar a oferta de serviços e contribuir para a redução das filas de cirurgias eletivas.

Pela proposta do Enfermeiro Rodney, o equipamento deverá oferecer assistência médica, hospitalar, domiciliar e odontológica. Também estão previstos atendimentos de complexidade intermediária, com equipe administrativa, gerencial e multiprofissional, além de médicos plantonistas.

O projeto estabelece ainda que o Hospital Municipal poderá contar com ambulatório de especialidades clínicas, apoio diagnóstico e clínicas cirúrgicas.

“Circuito Taboão” prevê lazer e esporte nas ruas

O segundo projeto aprovado, de nº 098/2026, autoriza a Prefeitura a instituir o “Circuito Taboão — Circuito de Lazer, Cultura e Esporte no Município de Taboão da Serra”.

A proposta pretende estimular atividades físicas, recreativas e culturais por meio da ocupação programada dos espaços públicos. Para isso, determinadas vias e logradouros poderão ser abertos exclusivamente para pedestres, ciclistas, skatistas, patinadores, pessoas acompanhadas de animais domésticos e usuários de outros meios de transporte não motorizados.

Entre os objetivos estabelecidos estão incentivar hábitos saudáveis e a mobilidade ativa, criar espaços seguros de convivência e lazer para as famílias, fomentar o comércio local e eventos culturais e esportivos, além de desenvolver ações relacionadas à preservação ambiental e à posse responsável de animais.

Um dos principais pontos do projeto é a autorização para implantação de uma ciclovia permanente na Avenida Taboão da Serra. De acordo com o texto aprovado, o corredor seria destinado exclusivamente à circulação de bicicletas e outros meios similares não motorizados. A proposta prevê que a ciclovia atravesse praticamente toda a extensão da Avenida Taboão da Serra, começando na divisa com São Paulo, na altura da Avenida Eliseu de Almeida, e seguindo até o limite de Taboão da Serra com Embu das Artes.

Após a aprovação pela Câmara, os projetos seguem para análise e sanção do prefeito Engenheiro Daniel.