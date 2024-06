Câmara Municipal realiza audiências de Saúde e Finanças nos dias 28 e 29 de maio

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra realiza nesta semana duas importantes audiências públicas para a prestação de contas da Prefeitura. Na terça-feira, dia 28, a audiência será realizada pela Secretaria de Saúde. Na quarta-feira, dia 29, é a vez da Secretaria de Finanças.

Todo cidadão pode participar dos trabalhos com direito a perguntas e sugestões. As duas audiências públicas serão transmitidas pelo canal do youtube da Câmara Municipal de Taboão da Serra.

Na terça-feira, 28, a Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social realiza audiência pública para que a Secretaria Municipal de Saúde faça prestação de contas com demonstração da aplicação da receita e os investimentos na área da saúde do 1º quadrimestre de 2024. A realização atende à Lei Federal Complementar 141/2012.

A Comissão é composta pelos vereadores Celso Rodrigo Gallo (presidente), Carlinhos do Leme (vice-presidente) e Enfermeiro Rodney (membro).

Na quarta-feira, 29, durante a audiência de finanças, o executivo municipal fala sobre o cumprimento das metas fiscais relativas ao 1º quadrimestre de 2024. A audiência atende a lei complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e permite que vereadores e a população tenham acesso aos dados financeiros do município.





A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal é composta pelos vereadores Marcos Paulo (presidente), Celso Rodrigo Gallo (vice-presidente) e Joice Silva (membro).

SERVIÇO:

Audiência Pública para Prestação de Contas da Secretaria de Finanças ( 1 º Quadrimestre de 2024 )

Quarta-feira (dia 29) / 18h / Aberto ao público

Audiência Pública para Prestação de Contas da Secretaria de Saúde ( 1 º Quadrimestre de 202 4 )

Terça-feira (dia 28) / 18h / Aberto ao público

Plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra

Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena

www.camarataboao.sp.gov.br

(11) 4788-9300