Carlinhos do Leme é eleito presidente da Câmara Municipal de Taboão da Serra

Na última quarta-feira (1º), durante a cerimônia de posse da 16ª Legislatura de Taboão da Serra, foi realizada a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2025-2026. Com candidatura única e consenso entre os vereadores, Carlinhos do Leme (MDB) foi eleito presidente do Legislativo taboanense.

A eleição ocorreu logo após a posse dos 13 vereadores eleitos, do prefeito Engenheiro Daniel e da vice-prefeita Érica Franquini, em uma Sessão Solene no Cemur. A nova composição da Mesa Diretora foi aprovada por unanimidade.

Mesa Diretora eleita

Presidente: Carlinhos do Leme (MDB)

Vice-Presidente: Celso Gallo (PDT)

1º Secretário: Enfermeiro Rodney (Podemos)

2º Secretário: Dídio Conceição (PP)

Em seu discurso, Carlinhos do Leme destacou a importância da união entre o Legislativo e o Executivo para superar os desafios enfrentados pela cidade.

“Taboão da Serra precisa voltar a crescer. Temos muitos desafios pela frente, mas acredito que, com trabalho conjunto, conseguiremos atender às reivindicações da população e conduzir a cidade ao progresso que todos desejamos”, declarou o novo presidente da Câmara.