Primeira frente fria de 2025 chega a Taboão da Serra neste fim de semana

Direto da redação

Taboão da Serra deverá ser atingida pela primeira frente fria do ano a partir desta sexta-feira (3). Segundo o Climatempo, a mudança no clima trará aumento da umidade, rajadas de vento e pancadas de chuva que podem ser intensas em alguns momentos.

Previsão do tempo para Taboão da Serra

No sábado (4), os termômetros começarão a cair, com mínimas previstas de 17°C e possibilidade de chuvas fortes que podem ocasionar transtornos, como alagamentos e quedas de energia. Apesar disso, o sol ainda aparecerá em meio às nuvens durante o dia.

Confira a previsão detalhada para os próximos dias:

Sexta-feira (03/01)

– Céu: Sol com muitas nuvens e chuva passageira.

– Temperaturas: Mínima de 20°C e máxima de 27°C.

– Chuva: 4,7 mm (87% de chance).

Sábado (04/01)

– Céu: Sol entre nuvens com chuvas rápidas.

– Temperaturas: Mínima de 19°C e máxima de 26°C.

– Chuva: 5,9 mm (93% de chance).

Domingo (05/01)

– Céu: Sol com nuvens e chuva passageira.

– Temperaturas: Mínima de 17°C e máxima de 27°C.

– Chuva: 2,5 mm (95% de chance).

Segunda-feira (06/01)

– Céu: Sol pela manhã, com chuvas à tarde.

– Temperaturas: Mínima de 19°C e máxima de 27°C.

– Chuva: 1,0 mm (89% de chance).

Terça-feira (07/01)

– Céu: Sol com muitas nuvens e chuvas rápidas.

– Temperaturas: Mínima de 19°C e máxima de 26°C.

– Chuva: 2,8 mm (92% de chance).