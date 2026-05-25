Faculdade realiza Feira de Empregabilidade com 1.500 vagas nesta terça (dia 26)

Da assessoria de imprensa

A Faculdade Anhanguera de Taboão da Serra promove, no dia 26 de maio, a Feira de Empregabilidade, iniciativa gratuita que vai reunir 1.500 vagas de emprego em diferentes setores da economia.

A ação contará com a participação de mais de 30 empresas que estarão no local para realizar triagem de currículos e entrevistas com os candidatos. A proposta é aproximar profissionais do mercado de trabalho e facilitar o acesso a novas oportunidades.

Os interessados devem comparecer com currículo atualizado e documento de identificação. Durante o evento, haverá possibilidade de participação em processos seletivos diretamente com recrutadores.

“A feira reforça o compromisso da Anhanguera em conectar alunos e a comunidade ao mercado de trabalho, criando oportunidades reais de desenvolvimento profissional”, destaca Rafaela Pereira, coordenadora comercial da Faculdade Anhanguera.

SERVIÇO:

Feira de Empregabilidade – Anhanguera Taboão da Serra

Data: 26 de abril

Horário: das 10h às 15h

Local: Avenida Taboão da Serra, 199 – Centro

Evento gratuito