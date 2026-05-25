Motiva capta R$ 1,8 bilhão para expansão da linha 4-amarela até Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

A expansão da Linha 4-Amarela do metrô até Taboão da Serra ganhou um importante reforço financeiro. A Motiva, empresa responsável pela divisão de trilhos da concessionária, anunciou nesta segunda-feira (25) a captação de R$ 1,8 bilhão em debêntures para investimentos ligados à linha metroviária em São Paulo.

Segundo a empresa, a operação recebeu classificação de risco AAA pela agência Standard & Poor’s, considerada a nota máxima de segurança financeira. Os recursos serão destinados principalmente ao resgate antecipado de uma emissão anterior e ao fortalecimento do caixa da companhia.

Neste ano, a Motiva confirmou oficialmente a ampliação da Linha 4-Amarela até Taboão da Serra, em um projeto considerado histórico para a mobilidade da região. A expansão terá cerca de 3,3 quilômetros e contará com a construção de duas novas estações.

As obras têm prazo estimado de até 60 meses para conclusão e marcam a primeira vez que o metrô de São Paulo ultrapassará os limites da capital paulista, chegando oficialmente ao município de Taboão da Serra.

Com a ampliação, a Linha 4-Amarela passará a ter 13 estações e 16,1 quilômetros de extensão, ampliando a conexão entre a capital e cidades da Região Metropolitana.

A chegada do metrô é uma demanda antiga dos moradores de Taboão da Serra e promete impactar diretamente a mobilidade urbana, reduzindo o tempo de deslocamento diário de milhares de passageiros que seguem para São Paulo em busca de trabalho, estudo e serviços.

O anúncio da captação financeira reforça o avanço do projeto e a expectativa de início das obras da extensão da linha nos próximos anos.