Aluna de escola municipal de Taboão da Serra lança livro “Stalker” nesta sexta-feira (29)

Por Samara Matos, na redação
Nesta sexta-feira (29), a estudante Anna Julia Silva, de 10 anos, realiza o lançamento do livro “Stalker” na EMEB Maria José Luizetto Buscarini, no Jardim São Judas, em Taboão da Serra. O evento acontece a partir das 10h e reúne alunos, professores, familiares e convidados da comunidade escolar.
Aluna do 5º ano, Anna Julia estreia no universo literário com uma obra de suspense que aborda temas como perseguição, medo, obsessão e violência psicológica. No livro, a personagem Lina Michel tenta reconstruir a vida em uma nova cidade, mas passa a perceber que está sendo observada e seguida por um desconhecido.
Apesar da temática de terror e suspense, a autora mirim buscou trazer uma reflexão sobre situações vividas por muitas mulheres e jovens na vida real. Na mensagem apresentada ao público, Anna Julia destaca que o livro nasceu com o objetivo de alertar sobre relacionamentos abusivos e mostrar que “nem todo amor é bonito”.
Outro detalhe que chama atenção é que todas as ilustrações da obra foram produzidas pela própria estudante. Além da escrita, Anna Julia também participou da criação artística do livro, desenvolvido com apoio da família e da escola.
O lançamento acontece dentro da unidade escolar e marca um momento especial para a comunidade da EMEB Maria José Luizetto Buscarini, que acompanha o talento da jovem escritora. A iniciativa também reforça a importância do incentivo à leitura, à escrita e à criatividade entre crianças e adolescentes da rede municipal de ensino.
Serviço
Lançamento do livro “Stalker”
Autora: Anna Julia Silva
Data: Sexta-feira, 29 de maio de 2026
Horário: A partir das 10h
Local: EMEB Maria José Luizetto Buscarini, Jardim São Judas, Taboão da Serra/SP