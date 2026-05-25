Morre Dona Nena aos 88 anos mãe de Ney Santos e Ely Santos

Por Samara Matos, na redação

Nesta segunda-feira (25), morreu aos 88 anos Dona Nena, mãe do ex-prefeito de Embu das Artes, Ney Santos, e de Ely Santos, suplente de deputada federal. A notícia foi divulgada pela família nas redes sociais, acompanhada de mensagens de pesar e homenagens à matriarca.

Nascida em 16 de maio de 1938, Dona Nena estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado crítico nos últimos dias. Familiares chegaram a pedir orações e relataram que o quadro de saúde havia piorado nas últimas horas.

Em uma das mensagens publicadas antes da morte, a família afirmou que “as próximas horas seriam decisivas” e pediu que amigos e moradores colocassem o nome de Dona Nena em oração.

Muito conhecida em Embu das Artes, Dona Nena foi lembrada como uma mulher guerreira, amorosa e dedicada à família. Nas homenagens, os filhos destacaram o carinho, os ensinamentos e a fé que marcaram sua trajetória.

“O Senhor recolheu minha mãe para morar com Ele. Uma mulher guerreira, amorosa e a grande matriarca da nossa família”, publicou a Ney e Ely em nota de despedida.

O velório acontece nesta segunda-feira (25), a partir das 10h, na Câmara Municipal de Embu das Artes. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Jesuíta.

Familiares, amigos, lideranças políticas e moradores da cidade lamentaram a morte de Dona Nena e prestaram solidariedade à família neste momento de dor.