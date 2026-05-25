Thiago Ventura apresenta novo show “Lado a Lado” neste domingo (31) no Cemur

Por Samara Matos, na redação

O humorista Thiago Ventura se apresenta neste domingo (31), às 18h, no Cemur, em Taboão da Serra, com o novo espetáculo de stand-up comedy “Lado a Lado”. O show tem classificação indicativa de 10 anos e duração aproximada de 90 minutos. Os ingressos podem ser comprados pela Bilheteria Express.

Conhecido por abordar temas do cotidiano com humor e autenticidade, Ventura estreia em 2026 um solo que mergulha nas relações humanas, amizade, família e amor. No palco, o comediante mistura histórias reais, situações engraçadas e reflexões sobre convivência e lealdade.

No espetáculo, Thiago Ventura utiliza as chamadas “linguagens do amor” para construir as piadas e provocar identificação do público. O humorista já levou aos palcos temas ligados à infância, periferia e relacionamentos, e agora aposta em uma abordagem mais afetiva, sem perder o estilo irreverente que marcou sua carreira.

O evento acontece no Cemur, localizado na Praça Nícola Vivilechio, no Jardim Bom Tempo. O espaço possui acesso para pessoas com deficiência (PCD) e estacionamento nas proximidades.

Os ingressos custam entre R$ 70 e R$ 140, além da taxa de serviço, com possibilidade de parcelamento em até seis vezes no cartão de crédito ou pagamento via PIX. Segundo a organização, os valores podem sofrer alterações sem aviso prévio.

A produção também informou que o espetáculo utiliza luzes piscantes e efeitos estroboscópicos, que podem causar desconforto em pessoas com sensibilidade à luz ou epilepsia fotossensível.